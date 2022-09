Mario Rui | «Mondiale? Vi svelo qual è il mio vero obiettivo»

(Di domenica 25 settembre 2022)Rui, terzino portoghese, ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: le dichiarazioni dell’esternoRui, dopo la vittoria del Portogallo sulla Repubblica Ceca, ha parlato a SportTV. LE PAROLE – «Non penso a livello individuale, ragiono di squadra, non era solo la convocazione il mio. Sono felice di aver aiutato la nazionale, per me è sempre un piacere e un orgoglio. Rappresentare la nazione per me è il coronamento di un sogno. Sono felice di esserci tornato, ma dispiace per l’infortunio di Guerreiro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Portogallo ieri sera per la fase a gironi di Nations League ha affrontato a Praga la Repubblica Ceca e per i lusitani è arrivato il successo per 0-4.