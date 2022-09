Mario Rui convocato | il ct del Portogallo | “Normale | è il titolare del Napoli”

(Di domenica 25 settembre 2022)Rui è tornato ad esseredaldi Fernando Santos. Dopo due anni distante dai rossoverdi, il terzino delsi è meritato la convocazione ed è anche tornato protagonista con un assist decisivo nella sfida di ieri contro la Repubblica Ceca che ha mandato in gol Bruno Fernandes. Il portoghese ha parlato del suo ritorno nele della volontà di andarsi a prendere il Mondiale di Qatar 2022 a seguito delle prestazioni con la maglia delRui(Getty Images)Interrogato al termine di Repubblica Ceca –, il commissario tecnico dei rossoverdi, Fernando Santos, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a richiamareRui in ...

sscnapoli : ???? Mario Rui vince con il Portogallo - annatrieste : Mi confermate che domani Mario Rui sarà portato in processione al Duomo in braccio a San Gennaro? - DAZN_IT : Mario Rui chiama, Simeone risponde ?? Più bello il cross o il colpo di testa? ?? #MilanNapoli #SerieATIM #DAZN - miguel_silva77 : RT @sscnapoli: ???? Mario Rui vince con il Portogallo - zazoomblog : Mario Rui: «Mondiale? Vi svelo qual è il mio vero obiettivo» - #Mario #«Mondiale? #svelo #obiettivo» -

, terzino portoghese, ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: le dichiarazioni dell'esterno, dopo la vittoria del Portogallo sulla Repubblica Ceca, ha parlato a SportTV. LE ...Sorride anche, che torna a vestire la maglia del Portogallo dopo due anni: titolare nella vittoria dei lusitani per 4 a 0 in Repubblica Ceca. A questo punto il terzino napoletano sogna ...Il Portogallo ieri sera per la fase a gironi di Nations League ha affrontato a Praga la Repubblica Ceca e per i lusitani è arrivato il successo per 0-4.La bella prestazione di ieri sera da titolare con il Portogallo rispolvera le chances di Mario Rui verso il prossimo Mondiale. Il terzino del Napoli spera di potersi guadagnare un posto nel gruppo por ...