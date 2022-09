Maria Giulia Castagnone: “L’editoria è un’avventura che imparai da Jack London” (Di domenica 25 settembre 2022) Giunta al quinto anno di pianoforte, quando da un’altra stanza Riccardo le gridava “è un si bemolle!”, cogliendo col suo orecchio iperacuto una croma sbagliata, Maria Giulia Castagnone realizzava che due musicisti in una stessa casa certe volte sono troppi. Specialmente se il primo è tuo padre ed è tra i più famosi concertisti italiani. Sicché, appassionata lettrice come la mamma e infatuata più dell’America di Jack London che di quella di ‘Piccole donne’, pensò quanto sarebbe stato bello leggersi ‘Martin Eden’ in inglese e vedere da vicino tutti i posti immaginati da una cameretta milanese. Ebbe inizio così l’avventura intellettuale di Maria Giulia, che presto sarebbe stata anche un lavoro e che l’avrebbe fatta diventare, nell’esatto stereotipo con cui generalmente ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022) Giunta al quinto anno di pianoforte, quando da un’altra stanza Riccardo le gridava “è un si bemolle!”, cogliendo col suo orecchio iperacuto una croma sbagliata,realizzava che due musicisti in una stessa casa certe volte sono troppi. Specialmente se il primo è tuo padre ed è tra i più famosi concertisti italiani. Sicché, appassionata lettrice come la mamma e infatuata più dell’America diche di quella di ‘Piccole donne’, pensò quanto sarebbe stato bello leggersi ‘Martin Eden’ in inglese e vedere da vicino tutti i posti immaginati da una cameretta milanese. Ebbe inizio così l’avventura intellettuale di, che presto sarebbe stata anche un lavoro e che l’avrebbe fatta diventare, nell’esatto stereotipo con cui generalmente ...

