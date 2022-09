Maria Elena Boschi | trasparenze sexy al seggio | come si presenta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Italia al voto, oggi domenica 25 settembre. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni politiche, per un nuovo Parlamento. E, ovviamente, fari puntati su leader di partito e figure istituzionali: dove votano? Quando votano? Si pensi al caso di Giorgia Meloni, a Roma: la leader FdI non è riuscita ad esprimere la propria preferenza a causa della ressa - curiosi, cittadini, fotografi e giornalisti - tanto da rimandare il tutto alle 22, per non creare ulteriori disagi agli altri cittadini, ha spiegato. Poi Matteo Salvini, che ha votato di buon mattino e, al, si è prestato a qualche commento con i giornalisti, suscitando le ire di Repubblica. Anche Silvio Berlusconi,da tradizione, ha "bucato" il silenzio elettorale con qualche frase rivolta ai cronisti che lo incalzavano al momento del voto. Dunque, il piccolo-grande mistero: per chi avrà ...