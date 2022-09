Maratonamentana | al via la lunga diretta elettorale con la clip di apertura di Andrea Pennacchioli

Nella Lega, intanto, che esce fortemente ridimensionata, Salvini fa subito una riunioneweb con i suoi governatori che scalpitano per provare a ripartire: fondamentale, dice, la riorganizzazione ...- Un breve riassunto dei momenti più peculiari di questa insolita campagna elettorale che si è svolta in piena estate sulle note di Alberto ...Esce sconfitto il centrosinistra che in coalizione si ferma al 26,5%. Il Pd che non arriva al 20% e diventa il secondo partito dopo FdI. Fortemente ridimensionata la Lega all'8,89%, Forza Italia all'8 ...Arrivano i risultati degli ascolti tv della giornata di ieri 25 settembre 2022. In prima serata Amadeus ha allungato il passo, occupando questo slot orario dalle 20.45 fino alle 22.26, prima di passar ...