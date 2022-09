Maratona di Berlino, Kipchoge cerca il record del mondo (Di domenica 25 settembre 2022) Sono oltre 45000 i podisti, professionisti e non, che parteciperanno alla Maratona di Berlino quest’oggi a partire dalle 9.15. Torna come ogni anno dunque uno dei più importanti appuntamenti della stagione di corse su strada e lo fa con tanti protagonisti. Tra loro ci sarà anche il pluricampione olimpico Eliud Kipchoge, che proverà l’assalto al record del mondo da lui stesso detenuto. Andiamo dunque a vedere tutte le informazioni e notizie sulla gara. Maratona di Berlino, Kipchoge sfida il mondo e sé stesso Maratona di Berlino (Crediti foto: BERLIN-MARATHON Facebook)Gli occhi del mondo saranno inevitabilmente puntati su Eliud Kipchoge, campione olimpico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Sono oltre 45000 i podisti, professionisti e non, che parteciperanno alladiquest’oggi a partire dalle 9.15. Torna come ogni anno dunque uno dei più importanti appuntamenti della stagione di corse su strada e lo fa con tanti protagonisti. Tra loro ci sarà anche il pluricampione olimpico Eliud, che proverà l’assalto aldelda lui stesso detenuto. Andiamo dunque a vedere tutte le informazioni e notizie sulla gara.disfida ile sé stessodi(Crediti foto: BERLIN-MARATHON Facebook)Gli occhi delsaranno inevitabilmente puntati su Eliud, campione olimpico e ...

