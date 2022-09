Manuel Bortuzzo, dov’è finita la fidanzata? Le foto allarmano i fan (Di domenica 25 settembre 2022) Manuel Bortuzzo ha avuto un’agenda piuttosto fitta di impegni nella seconda metà di settembre: diverse foto hanno allarmano i fan e confermano l’assenza della sua fidanzata. Come mai il nuotatore non si mostra più insieme a lei? Manuel Bortuzzo sta vivendo alcuni giorni di grande esposizione mediatica. Il 19 settembre, durante la prima puntata stagionale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 settembre 2022)ha avuto un’agenda piuttosto fitta di impegni nella seconda metà di settembre: diversehannoi fan e confermano l’assenza della sua. Come mai il nuotatore non si mostra più insieme a lei?sta vivendo alcuni giorni di grande esposizione mediatica. Il 19 settembre, durante la prima puntata stagionale L'articolo proviene da Inews24.it.

andreastoolbox : Manuel Bortuzzo, fashion week e cena con gli ex gieffini: ma dov'è la fidanzata? - 361_magazine : - dilettashampoo : @giaaalo possiamo sottolineare per favore che quel cesso di manuel bortuzzo la cercava sempre per poi lasciarla e riprendersela in loop - asluigi46 : RT @azzurraskye: Questa sera Aldo e Manuel saranno ospiti al “Festival dello Sport” di Trento, alle ore 19:30. Sarà possibile seguire la d… - Jessi___94 : RT @azzurraskye: Questa sera Aldo e Manuel saranno ospiti al “Festival dello Sport” di Trento, alle ore 19:30. Sarà possibile seguire la d… -