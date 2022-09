Maltempo: Toscana piogge record, auto intrappolate nel fango (Di domenica 25 settembre 2022) Notte di Maltempo forte in Toscana con temporali e precipitazioni abbondanti, oltre la media conosciuta, nella parte centrale della regione, specialmente sulla Val di Cecina, nelle province di Pisa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Notte diforte incon temporali e precipitazioni abbondanti, oltre la media conosciuta, nella parte centrale della regione, specialmente sulla Val di Cecina, nelle province di Pisa, ...

Agenzia_Ansa : Dopo le Marche, l'Italia alla prova delle allerte maltempo. Domani quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise,… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Prolungata allerta meteo gialla in Liguria , Toscana alza l'allerta in arancione. La perturbazione si st… - cristianaprato : RT @qn_lanazione: Maltempo in Toscana: ecco come in poche ore si è innalzato il livello dei fiumi / FOTO - sstoross : RT @Giulio_Firenze: Cecina: il maltempo inonda le strade - SIENANEWS : Maltempo, la pioggia si abbatte su Siena e provincia, le auto restano bloccate nel fango -