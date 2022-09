Maltempo | ordinanza del sindaco di Sapri | domani scuole chiuse

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildi, Antonio Gentile, ha disposto, con apposita, per, 26 settembre, la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado. La decisione è stata presa a seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale. Nell’sindacale si invitano i cittadini ad uscire di casa e o ad utilizzare le auto soltanto in caso di urgenze o di particolari esigenze. E, sempre, per la giornata disono stati istituiti divieti di sosta, a scopo precauzionale, nelle aree soggette ad allagamento ed ubicate in prossimità allo sbocco dei canali d’acqua attraversanti il territorio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

