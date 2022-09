Maltempo Marche, i funerali di Mattia Luconi si terranno il 27 settembre (Di domenica 25 settembre 2022) commenta I funerali del piccolo Mattia Luconi, vittima dell'alluvione che ha colpito le Marche, si svolgeranno il 27 settembre alle 15 con rito cattolico presso la chiesa di Santa Maria assunta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 settembre 2022) commenta Idel piccolo, vittima dell'alluvione che ha colpito le, si svolgeranno il 27alle 15 con rito cattolico presso la chiesa di Santa Maria assunta di ...

Agenzia_Ansa : Il padre di Mattia: presenteremo un esposto in Procura. 'Non si può morire per pioggia'. Il bimbo, di 8 anni, è sta… - ScaltritiLab : A me che domenica possa votare qualcuno che crede che i danni da maltempo nelle Marche siano stati causati da un aereo fa un po’ paura. - SkyTG24 : Maltempo: oggi allerta arancione in 4 regioni e gialla in 10, tra cui le Marche. FOTO - RambaldoMeland7 : RT @Agenzia_Ansa: Il padre di Mattia: presenteremo un esposto in Procura. 'Non si può morire per pioggia'. Il bimbo, di 8 anni, è stato tra… - tamistars : RT @Agenzia_Ansa: Il padre di Mattia: presenteremo un esposto in Procura. 'Non si può morire per pioggia'. Il bimbo, di 8 anni, è stato tra… -