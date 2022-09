Maltempo in Campania, strade allagate e traghetti fermi. I sindaci chiudono le scuole – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) strade e sottopassaggi allagati, traghetti fermi, pezzi di tetti che volano e il meteo che non intende migliorare. Oggi la provincia di Napoli sta facendo i conti con il Maltempo, che da questa mattina sta mettendo a dura prova le aree più settentrionali della Campania. La Protezione civile ha già prorogato l’allerta arancione in vigore anche per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, mentre tecnici e volontari sono al lavoro per rimediare ai disagi causati dai temporali di questa notte. scuole chiuse e metro allagata Le zone più colpite sono quelle a nord del capoluogo campano, quindi Frattamaggiore, Casandrino, Afragola e Caivano. strade allagate anche a Portici e San Giorgio a Cremano, dove i sindaci hanno già, disposto ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022)e sottopassaggi allagati,, pezzi di tetti che volano e il meteo che non intende migliorare. Oggi la provincia di Napoli sta facendo i conti con il, che da questa mattina sta mettendo a dura prova le aree più settentrionali della. La Protezione civile ha già prorogato l’allerta arancione in vigore anche per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, mentre tecnici e volontari sono al lavoro per rimediare ai disagi causati dai temporali di questa notte.chiuse e metro allagata Le zone più colpite sono quelle a nord del capoluogo campano, quindi Frattamaggiore, Casandrino, Afragola e Caivano.anche a Portici e San Giorgio a Cremano, dove ihanno già, disposto ...

