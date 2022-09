Maltempo in Campania, prorogata allerta meteo arancione: “Previsto peggioramento” (Di domenica 25 settembre 2022) Campania. prorogata l’allerta meteo arancione sulla Campania. La protezione civile della regione ha emanato un nuovo avviso fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre. “La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito dell’allerta meteo diramata ieri di livello arancione, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione e l’impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio: decine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 settembre 2022)l’sulla. La protezione civile della regione ha emanato un nuovo avviso fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre. “La Protezione Civile della Regione, a seguito dell’diramata ieri di livello, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione e l’impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio: decine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

