Maltempo: Campania, allerta arancione anche per domani (Di domenica 25 settembre 2022) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato per tutta la giornata di domani l'allerta meteo di livello arancione già in vigore per oggi. Le precipitazioni in corso da stamane stanno già ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) La Protezione Civile della Regioneha prorogato per tutta la giornata dil'meteo di livellogià in vigore per oggi. Le precipitazioni in corso da stamane stanno già ...

Agenzia_Ansa : Dopo le Marche, l'Italia alla prova delle allerte maltempo. Domani quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise,… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Campania, allagamenti a Napoli e provincia #campania #napoli #capri #maltempo - pompeii_sites : 25 settembre: evento Campania By Night ad Oplontis annullato causa maltempo - positanonews : #Copertina #Viabilità #anas #avellinese #casertano Maltempo Campania, Anas: nel Casertano e nell’Avellinese chiusi… -