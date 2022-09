Maltempo, allerta meteo: le Regioni a rischio (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Maltempo sferza l’Italia, colpendo in particolare alcune Regioni. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un’allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsferza l’Italia, colpendo in particolare alcune. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un’di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di ...

DPCgov : ?? Allerta per #maltempo ??#24settembre Evita imprudenze ? Scopri cosa fare ?? - DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - Corriere : Maltempo, prorogata l’allerta arancione in Campania, in Toscana piogge record - AnsaRomaLazio : Maltempo: Lazio, allerta gialla per pioggia e temporali. Criticità idrogeologica domani e per 12-18 ore #ANSA - LaCittaSalerno : #MALTEMPO ALLERTA METEO 'ARANCIONE' SULLA CAMPANIA FINO A MARTEDI' LEGGI QUI --> -