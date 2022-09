Maltempo: a Caserta il sindaco chiude le scuole per due giorni (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – A causa del Maltempo il sindaco di Caserta con una ordinanza ha disposto la chiusura, per i giorni 26 e 27 Settembre 2022, di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle utilizzate come sede degli uffici elettorali di Sezione, compresi gli asili nido privati e pubblici, le scuole private e l’università, “per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività scolastica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa delildicon una ordinanza ha disposto la chiusura, per i26 e 27 Settembre 2022, di tutte le attività scolastiche e didattiche dellecittadine di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle utilizzate come sede degli uffici elettorali di Sezione, compresi gli asili nido privati e pubblici, leprivate e l’università, “per permettere a tutti i soggetti competenti alla sicurezza degli edifici scolastici, le opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli stessi edifici, al fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività scolastica”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

