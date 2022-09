Maldini: “Galliani è tanto milanista. E quel rimprovero a Serra…” | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha raccontato un simpatico aneddoto che ha come protagonista Adriano Galliani. L'ex ad rossonero ha rimproverato l'arbitro Marco Serra dopo il gol annullato contro lo Spezia Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha raccontato un simpatico aneddoto che ha come protagonista Adriano. L'ex ad rossonero ha rimproverato l'arbitro Marco Serra dopo il gol annullato contro lo Spezia

GoalItalia : Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? - _milanonfire : RT @GoalItalia: Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? https://t.co… - la_rossonera : ?????? Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista durante il Festival dello Sport, ecco le sue parole su Berlus… - JedHemlock : @annaperply Io parlavo di Galliani. Di Maldini conosco solo l’immagine pubblica, ma è sempre stato organico a quel sistema. - raqlife : RT @GoalItalia: Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? https://t.co… -