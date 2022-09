"Mai vista una cosa così. Forse ai seggi..." Il sondaggista: qualcosa non torna | Guarda (Di domenica 25 settembre 2022) Lo riferiscono i cronisti appostati nei vari seggi in giro per l'Italia: pur con una affluenza piuttosto bassa alle 12 nonostante l'unica giornata di voto, si registrano code e rallentamenti nelle operazioni in uscita dalle cabine elettorali. Considerata la partecipazione molto soft a queste elezioni politiche, almeno fino a questo momento, la ragione dev'essere un'altra. E il sondaggista Lorenzo Pregliasco, volto e voce di Youtrend in tv, alle ore 11.16 conferma: "Mai vista tanta fila al seggio. Più che super-affluenza, sarà colpa del tagliando anti-frode?". Il riferimento è al sigillo posto su ogni scheda elettorale che i presidenti di seggio devono staccare dopo il voto e conservare, non prima di aver verificato che il numero progressivo stampato sopra coincida con quello registrato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Lo riferiscono i cronisti appostati nei variin giro per l'Italia: pur con una affluenza piuttosto bassa alle 12 nonostante l'unica giornata di voto, si registrano code e rallentamenti nelle operazioni in uscita dalle cabine elettorali. Considerata la partecipazione molto soft a queste elezioni politiche, almeno fino a questo momento, la ragione dev'essere un'altra. E ilLorenzo Pregliasco, volto e voce di Youtrend in tv, alle ore 11.16 conferma: "Maitanta fila alo. Più che super-affluenza, sarà colpa del tagliando anti-frode?". Il riferimento è al sigillo posto su ogni scheda elettorale che i presidenti dio devono staccare dopo il voto e conservare, non prima di aver verificato che il numero progressivo stampato sopra coincida con quello registrato ...

lorepregliasco : Mai vista tanta fila al seggio. Più che super-affluenza, sarà colpa del tagliando antifrode? #ElezioniPolitiche2022 - LucaBizzarri : Chiedo: anche voi state avendo grossi problemi con @FASTWEBHelp ? Perché io un’azienda così al disastro non l’ho ma… - sbonaccini : La basilica di San Petronio a Bologna come non l’avete mai vista. Che bellezza lo spettacolo di videomapping che… - FioritaOfficina : RT @Europeo91785337: SCENDETE A VOTARE , È UNA FESTA , MAI VISTA COSÌ TANTA FILA AI SEGGI , FORZA #affluenza contro ogni previsione #Elezio… - salidaparallela : RT @Europeo91785337: SCENDETE A VOTARE , È UNA FESTA , MAI VISTA COSÌ TANTA FILA AI SEGGI , FORZA #affluenza contro ogni previsione #Elezio… -