L'urgano Ian si avvicina alle coste della Florida. Il governatore DeSantis mobilita 2.500 militari

Leggi su open.online

(Di domenica 25 settembre 2022) «L’uragano Ian intensificherà la sua forza rapidamente una volta che toccherà terra, la sera del 25 settembre. Rimanete al sicuro», è il messaggio che campeggia sugli account del servizio metereologico The Weather Channel. Laè in attesa dell’arrivo dell’uragano Ian. IlRonha lanciato un appello alla popolazione, invitando tutti gli abitanti dello Stato a prepararsi. «Nessuno è al sicuro», ha detto. L’uragano approderà sulla costa occidentale, che ieri – 24 settembre – ha dichiarato lo stato di emergenza in 24 contee -, chiederà assistenza alla protezione civile americana, la Fema. Intanto, ilha deciso dire 2.500 soldati...