“Lupin III Vs Cat’s Eye” | in arrivo su Prime Video il film anime crossover

(Di domenica 25 settembre 2022) Annuncio a sorpresa con tanto di teaser trailer e poster ufficiale per “III Vs.Eye“, nuovoinnel corso del 2023 in esclusiva per Amazon. Il colosso dell’animazione giapponese TMS Entertainment curerà questo lungometraggio animato in cel shading che vedrà l’inedita compartecipazione di due tra le più iconiche e amate bande di ladri della storia del fumetto e dell’animazione nipponica:III ed il suo gruppo di a dir poco singolari gregari e le tre inafferabili sorelle Kisugi, meglio conosciute con il loro pseudonimo criminale Occhi di Gatto. Sarà uno scontro fino all’ultimo furto che celebrerà, con l’occasione, il cinquantesimo anniversario dell’sul ladro ...

LinkaTv : E' iniziato Lupin III - Ritorno alle origi su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - BastianoJoao : RT @av_twtt: @MedBunker Volevano Norimberga II e invece hanno trovato Lupin III... - VCarpatico : @il_Maggiore Quanti anni avevate quando avete scoperto che la faccia di Lupin che conosciamo non è la sua vera facc… - alvesmalako : Finalmente Lupin III se fosse normal - bosschenaortje : Arsene Lupin III est ici!! -

Per i fan die di Occhi di Gatto (Cat's Eye) è in arrivo una sorpresa speciale! L' account Twitter giapponese di Amazon ha infatti annunciato un anime crossover trae Occhi di gatto , che debutterà in tutto il mondo su Amazon Prime Video nel 2023! Ma andiamo a scoprire i dettagli. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando ...Tsukasa Hojo e il produttore Keiichi Ishiyama commentano il filmvs. Cat's Eye per il 50° anniversario della serie animata die il 40° anniversario del manga di Occhi di ...In occasione di TUDUM, evento Netflix dedicato ai fan, è stato diffuso il primo teaser trailer di Lupin - Parte 3, con Omar Sy.Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Lupin - Parte 3, che vede il personaggio di Omar Sy in serio pericolo e lontano dalla sua famiglia ...