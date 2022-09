L'Ue condanna l'Iran, 'l'uso della forza è inaccettabile' (Di domenica 25 settembre 2022) "Per l'Ue e i suoi Stati membri, l'uso diffuso e sproporzionato della forza contro manifestanti non violenti è ingiustificabile e inaccettabile. I cittadini in Iran, come in qualsiasi altro Paese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) "Per l'Ue e i suoi Stati membri, l'uso diffuso e sproporzionatocontro manifestanti non violenti è ingiustificabile e. I cittadini in, come in qualsiasi altro Paese, ...

SkyTG24 : L'Ue condanna le violenze in Iran: 'Inaccettabile l'uso della forza' - tg2rai : #Iran, il pugno di ferro contro le manifestazioni per la morte #Mahsa, che non indossava correttamente il velo. Ucc… - Agenzia_Italia : La Ue condanna la violenta repressione delle proteste in #Iran - - MonsieurEnRouge : In risposta alla condanna a parole dell'Iran da parte della Francia rispetto alle violenze della polizia, diversi a… - nikan_1956 : LA SINISTRA IN EUROPA CHE NON CONDANNA LA UCCISIONE DI UNA RAGAZZA DI 22 ANNI DAL REGIME DEI MULLAH IN IRAN E' UNA… -