Luca Argentero | chi è | età | carriera | moglie | matrimonio | figli | Instagram | altezza | film | Striscia la Notizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 settembre 2022) Torna, dopo il successo di ieri, l’appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti anche, che da martedì sarà dietro al bancone dilacon l’amico e collega Alessandro Siani. View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto diè nato a Torino il 12 aprile del 1978 da Guido e Agata, casalinga di origine siciliana. Dopo gli studi superiori,ha lavorato come barman e ha proseguito gli studi: si è laureato nel 2004 in Economia ...