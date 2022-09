Lotteria: vince un miliardo di euro e lo ritira in ritardo, motivo shock (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo fa l’annuncio della vittoria al Mega Millions, ora – tre mesi dopo – due persone hanno rivendicato la vincita. Verso la fine di luglio, un distributore dell’Illinois – minimarket Des Plaines del servizio Speedway – aveva annunciato un jackpot stellare, precisamente in riferimento al noto Mega Millions. Parliamo di una somma che corrisponde a 1,337 miliardi di dollari; valore sensazionale che tuttavia non era stato ancora rivendicato. Mega Millions, due persone hanno rivendicato la vincita (Ann Arbor News)L’ipotesi principale si riassumeva in una mancata consapevolezza della vincita, tuttavia i proprietari del distributore rimanevano di trepidante attesa. Ora, dopo tre mesi, è stata rivelata l’identità dei vincitori. Lotteria, jackpot Mega Millions riscosso tre mesi dopo I numeri vincenti sono stati 13, 36, 45, 57 e 67, ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo fa l’annuncio della vittoria al Mega Millions, ora – tre mesi dopo – due persone hanno rivendicato la vincita. Verso la fine di luglio, un distributore dell’Illinois – minimarket Des Plaines del servizio Speedway – aveva annunciato un jackpot stellare, precisamente in riferimento al noto Mega Millions. Parliamo di una somma che corrisponde a 1,337 miliardi di dollari; valore sensazionale che tuttavia non era stato ancora rivendicato. Mega Millions, due persone hanno rivendicato la vincita (Ann Arbor News)L’ipotesi principale si riassumeva in una mancata consapevolezza della vincita, tuttavia i proprietari del distributore rimanevano di trepidante attesa. Ora, dopo tre mesi, è stata rivelata l’identità dei vincitori., jackpot Mega Millions riscosso tre mesi dopo I numerinti sono stati 13, 36, 45, 57 e 67, ...

Gazzettino : Vince alla #lotteria 50mila euro, ma si dimentica il biglietto in borsa: «L'ho ritrovato un mese dopo» - ilmessaggeroit : Vince alla #lotteria 50mila euro, ma si dimentica il biglietto in borsa - Piergiulio58 : Vince tre milioni alla lotteria esattamente tre anni dopo il fratello. Vincita milionaria per un uomo negli Stati U… - telodogratis : Vince tre milioni alla lotteria esattamente tre anni dopo il fratello - DavideMazza : @ZoliEisea @Volpina67046713 Se è capace a leggere e a comprendere capirà che chi ha detto una fesseria non sono io.… -