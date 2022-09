Liverani racconta il dramma della morte di Federica: “per lei avrei lasciato il calcio” (Di domenica 25 settembre 2022) Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per Fabio Liverani, l’allenatore è stato al fianco della ex moglie, costretta a combattare contro un tumore. Il tecnico del Cagliari è considerato un ottimo allenatore, è in lotta per la promozione nel campionato di Serie A. La morte di Federica è stato un durissimo colpo. Liverani si è raccontato, intervistato da ‘Il Corriere della Sera’. “Dire oggi che la mia ex era una donna dolce e di grande carattere può dare l’impressione del solito cliché: parlar bene di chi non c’è più. Le assicuro, invece, che Federica era proprio così. L’ho conosciuta ragazzina, aveva 13 anni, ed è stata una storia bella, bellissima”. “Poco prima che si ammalasse, sono cominciate le incomprensioni. E la crisi definitiva del nostro ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per Fabio, l’allenatore è stato al fiancoex moglie, costretta a combattare contro un tumore. Il tecnico del Cagliari è considerato un ottimo allenatore, è in lotta per la promozione nel campionato di Serie A. Ladiè stato un durissimo colpo.si èto, intervistato da ‘Il CorriereSera’. “Dire oggi che la mia ex era una donna dolce e di grande carattere può dare l’impressione del solito cliché: parlar bene di chi non c’è più. Le assicuro, invece, cheera proprio così. L’ho conosciuta ragazzina, aveva 13 anni, ed è stata una storia bella, bellissima”. “Poco prima che si ammalasse, sono cominciate le incomprensioni. E la crisi definitiva del nostro ...

