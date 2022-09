LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista domina anche la superpole race, alle 14.00 gara-2 (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.23 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14 per gara-2 della Superbike a Barcellona. 11.20 Bautista allunga a +50 su Razgatlioglu e a +55 su Rea, ma in gara-2 oggi pomeriggio avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il suo vantaggio. Di seguito l’ordine d’arrivo della superpole race: 1 19 Bautista Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’42.182 1’41.135 320 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.185 +1.185 1’42.108 1’41.377 323 3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.377 +0.192 1’42.478 1’41.182 318 4 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.088 +3.711 1’42.827 1’41.468 3215 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 9.016 +3.928 1’44.147 1’41.599 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14 per-2 dellaa Barcellona. 11.20allunga a +50 su Razgatlioglu e a +55 su Rea, ma in-2 oggi pomeriggio avrà la possibilità di aumentare ulteriormente il suo vantaggio. Di seguito l’ordine d’arrivo della: 1 19Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’42.182 1’41.135 320 2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.185 +1.185 1’42.108 1’41.377 323 3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.377 +0.192 1’42.478 1’41.182 318 4 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.088 +3.711 1’42.827 1’41.468 3215 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 9.016 +3.928 1’44.147 1’41.599 ...

gponedotcom : Tutto in dieci giri nella gara sprint della domenica mattina al Montmelò: Lecuona parte dalla pole, mentre Bautista… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: superpole race e gara-2 Bautista per la fuga - #Superbike #Catalogna… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Bautista domina in Gara-1 e scappa in classifica 2° Rea 4° Rinaldi su… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Lecuona dalla pole i Big-3 lottano per il tito… -