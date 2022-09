LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: trionfo di Miller, out all’ultimo giro Bagnaia che perde 8 punti da Quartararo (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50 La classifica aggiornata del Mondiale vede Quartararo sempre al comando con un vantaggio di 18 punti su Bagnaia, 25 su uno sfortunato Aleix Espargarò (tradito oggi da un problema tecnico) e 49 su Bastianini. 5° Miller a -60, poi Binder a -71. 8.48 Errore pesante di Bagnaia in ottica iridata, che costa ben 7 punti. Pecco ha rischiato molto per provare a passare Quartararo all’ultimo giro, forzando però troppo la staccata in curva 3 e perdendo l’anteriore. Di seguito la top10 del GP Giappone 2022: 1 43 J. Miller 42:29.174 2 33 B. BINDER +3.409 3 89 J. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 La classifica aggiornata del Mondiale vedesempre al comando con un vantaggio di 18su, 25 su uno sfortunato Aleix Espargarò (tradito oggi da un problema tecnico) e 49 su Bastianini. 5°a -60, poi Binder a -71. 8.48 Errore pesante diin ottica iridata, che costa ben 7. Pecco ha rischiato molto per provare a passare, forzando però troppo la staccata in curva 3 endo l’anteriore. Di seguito la top10 del GP: 1 43 J.42:29.174 2 33 B. BINDER +3.409 3 89 J. ...

