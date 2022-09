LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: scivola Ferrandis, davanti Renaux! Cairoli e Guadagnini in rimonta (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Che difesa di Renaux! Neanche una sporcatura, si sta proteggendo dall’assalto di Lawrence. -5 Jett Lawrence sta braccando Maxime Renaux! -6 Mattia Guadagnini rientra nella top-20! Cairoli ora all’assalto di Fernandez. -7 Tomac riesce a passare Prado! Che sorpasso del padrone di casa! -8 Jett Lawrence ci prova su Sexton e lo passa al termine della discesa! -9 Jago Geerts è tredicesimo dopo la caduta iniziale: anche il belga si sta rendendo protagonista di un grande recupero. -10 Tomac è all’assalto su Prado! Che rimonta dell’americano! -11 In testa ci sono gli Stati Uniti con 16 punti, seconda la Francia a 24. -12 Cairoli a circa cinque secondi e mezzo da Ruben Fernandez, nel frattempo l’Italia nella generale ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4 Che difesa diNeanche una sporcatura, si sta proteggendo dall’assalto di Lawrence. -5 Jett Lawrence sta braccando Maxime-6 Mattiarientra nella top-20!ora all’assalto di Fernandez. -7 Tomac riesce a passare Prado! Che sorpasso del padrone di casa! -8 Jett Lawrence ci prova su Sexton e lo passa al termine della discesa! -9 Jago Geerts è tredicesimo dopo la caduta iniziale: anche il belga si sta rendendo protagonista di un grande recupero. -10 Tomac è all’assalto su Prado! Chedell’americano! -11 In testa ci sono gli Stati Uniti con 16 punti, seconda la Francia a 24. -12a circa cinque secondi e mezzo da Ruben Fernandez, nel frattempo l’Italia nella generale ...

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: fra poco gara-3 l’Italia si gioca il podio - #Motocross #delle… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Guadagnini è secondo dietro a Lawrence - #Motocross #delle #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Lawrence vince gara-2 Guadagnini è terzo! Italia quarta prima di gara… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac in testa Cairoli settimo Adamo quindicesimo. Attardato Coldenho… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac al comando settimo Tony Cairoli - #Motocross #delle #Nazioni… -