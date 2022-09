LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: scivola Ferrandis, davanti Renaux! Cairoli e Guadagnini attardati (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Cairoli SUPERA WRIGHT! Nona posizione, prova davvero solida per il nove volte Campione del Mondo. -18 Italia quinta nella classifica provvisoria, sorpassata dalla Spagna. -19 Decimo ora Antonio Cairoli che non molla e sta dando battaglia come suo solito. -20 A TERRA Ferrandis!! HA PERSO TANTISSIMO TEMPO! COLPO DI SCENA! -21 Indicazioni dal box per Sexton che è terzo dietro ai due francesi. -22 Ventiseiesimo Mattia Guadagnini che sta cercando una gara aggressiva in rimonta. -23 Tomac passa anche Fernandez! Ottavo lo statunitense che è scatenato. -24 Tomac è nono sorpassando Vlaanderen: Cairoli alle spalle di questa coppia. -25 Cairoli è undicesimo: buon passo gara per il veterano azzurro che prova a ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17SUPERA WRIGHT! Nona posizione, prova davvero solida per il nove volte Campione del Mondo. -18 Italia quinta nella classifica provvisoria, sorpassata dalla Spagna. -19 Decimo ora Antonioche non molla e sta dando battaglia come suo solito. -20 A TERRA!! HA PERSO TANTISSIMO TEMPO! COLPO DI SCENA! -21 Indicazioni dal box per Sexton che è terzo dietro ai due francesi. -22 Ventiseiesimo Mattiache sta cercando una gara aggressiva in rimonta. -23 Tomac passa anche Fernandez! Ottavo lo statunitense che è scatenato. -24 Tomac è nono sorpassando Vlaanderen:alle spalle di questa coppia. -25è undicesimo: buon passo gara per il veterano azzurro che prova a ...

