LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Lawrence vince gara-2, Guadagnini è terzo! Italia quarta prima di gara-3 (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 Questa la classifica di gara-2 (MX2+Open): 1 115 Lawrence, Jett AUS MA Honda 36:19.920 15 0:00.000 0:00.000 2:14.982 10 50.673 2 103 Sexton, Chase USA AMA Honda 36:34.160 15 0:14.240 0:14.240 2:15.177 2 50.63 3 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 36:40.158 15 0:20.238 0:05.998 2:14.708 2 50.776 4 102 Cooper, Justin USA AMA Yamaha 36:41.978 15 0:22.058 0:01.820 2:16.499 3 50.11 5 48 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:45.475 15 0:25.555 0:03.497 2:16.262 2 50.197 6 15 Ferrandis, Dylan FRA FFM Yamaha 36:51.365 15 0:31.445 0:05.890 2:12.988 7 51.433 7 6 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:25.853 15 1:05.933 0:34.488 2:17.940 3 49.587 8 21 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:31.318 15 1:11.398 0:05.465 2:19.263 10 49.116 9 14 Musquin, Marvin FRA ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 Questa la classifica di-2 (MX2+Open): 1 115, Jett AUS MA Honda 36:19.920 15 0:00.000 0:00.000 2:14.982 10 50.673 2 103 Sexton, Chase USA AMA Honda 36:34.160 15 0:14.240 0:14.240 2:15.177 2 50.63 3, Mattia ITA FMI GASGAS 36:40.158 15 0:20.238 0:05.998 2:14.708 2 50.776 4 102 Cooper, Justin USA AMA Yamaha 36:41.978 15 0:22.058 0:01.820 2:16.499 3 50.11 5 48 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:45.475 15 0:25.555 0:03.497 2:16.262 2 50.197 6 15 Ferrandis, Dylan FRA FFM Yamaha 36:51.365 15 0:31.445 0:05.890 2:12.988 7 51.433 7 6 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:25.853 15 1:05.933 0:34.488 2:17.940 3 49.587 8 21 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:31.318 15 1:11.398 0:05.465 2:19.263 10 49.116 9 14 Musquin, Marvin FRA ...

