LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: inizia gara-2! L’Italia cerca la rimonta (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -28 MATTIA GUADAGNINI NE APPROFITTA E PRENDE IL COMANDO! Che partenza! -29 BRUTTA CADUTA!! DIVERSI PILOTI A TERRA! 20.40 PARTE gara-2! Per L’Italia Mattia Guadagnini e Andrea Adamo! 20.39 Presente come ospite anche Andrea Dovizioso, che ha lasciato recentemente la MotoGp. 20.37 Condizioni davvero difficili per la pioggia: si sono creati diversi solchi sul tracciato. Non è facile guidare al meglio. 20.34 gara-1 è stata vinta nettamente da un super Eli Tomac: lo statunitense non ha sbagliato nulla ed ha portato provvisoriamente la sua Nazionale in testa. 20.31 Ben ritrovati amici di OA Sport per gara-2 del Motocross delle Nazioni 2022. 19.55 Appuntamento per le 20.30 per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-28 MATTIA GUADAGNINI NE APPROFITTA E PRENDE IL COMANDO! Che partenza! -29 BRUTTA CADUTA!! DIVERSI PILOTI A TERRA! 20.40 PARTE-2! PerMattia Guadagnini e Andrea Adamo! 20.39 Presente come ospite anche Andrea Dovizioso, che ha lasciato recentemente la MotoGp. 20.37 Condizioni davvero difficili per la pioggia: si sono creati diversi solchi sul tracciato. Non è facile guidare al meglio. 20.34-1 è stata vinta nettamente da un super Eli Tomac: lo statunitense non ha sbagliato nulla ed ha portato provvisoriamente la sua Nazionale in testa. 20.31 Ben ritrovati amici di OA Sport per-2 del. 19.55 Appuntamento per le 20.30 per ...

