LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: fra poco gara-3, l'Italia si gioca il podio (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Mattia Guadagnini ha colto un bellissimo terzo posto in gara-2. In gara-3 l'Italia sarà rappresentata da Tony Cairoli (MXGP) e proprio da Guadagnini (Open). 22.03 l'Italia deve recuperare otto punti sulla Francia per provare ad acciuffare la terza posizione. 22.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Fra poco avrà inizio gara-3, l'atto finale di questo Motocross delle Nazioni. 21.25 Adesso breve pausa, ci ritroveremo alle 22.00 per commentare gara-3 che sarà decisiva per le sorti del Motocross delle Nazioni. A fra poco! 21.24 Questa la classifica al netto degli scarti,

