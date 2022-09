LIVE Italia-Polonia 3-2, Finale Europei volley U20 in DIRETTA: azzurrini campioni, le nostre nazionali non smettono di vincere! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:20 Questa sera va fatto un plauso all’intera squadra, non c’è stato un giocatore decisivo, a vincere è stato il gruppo! L’Italia chiude con 46 attacchi vincenti, 13 muri e 10 ace. Questa formazione ha delle potenzialità enormi, giocatori come Bovolenta, Porro, Boninfante, solo per citarne alcuni, hanno un talento innato che li potrà portare assai in alto nei prossimi anni. 22:18 DOMIONIO TOTALE! Dopo gli ori Europei delle nazionali seniores, dopo la vittoria in Nations League delle ragazze di Mazzanti, dopo l’oro mondiale dei ragazzi di De Giorgi, dopo gli ori Europei dell’under 17, dell’under 19 e dell’under 21 femminile, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 20 maschile! SUPERIORITA’ IMBARAZZANTE! 15-6 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:20 Questa sera va fatto un plauso all’intera squadra, non c’è stato un giocatore decisivo, a vincere è stato il gruppo! L’chiude con 46 attacchi vincenti, 13 muri e 10 ace. Questa formazione ha delle potenzialità enormi, giocatori come Bovolenta, Porro, Boninfante, solo per citarne alcuni, hanno un talento innato che li potrà portare assai in alto nei prossimi anni. 22:18 DOMIONIO TOTALE! Dopo gli oridelleseniores, dopo la vittoria in Nations League delle ragazze di Mazzanti, dopo l’oro mondiale dei ragazzi di De Giorgi, dopo gli oridell’under 17, dell’under 19 e dell’under 21 femminile, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 20 maschile! SUPERIORITA’ IMBARAZZANTE! 15-6 ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - a70199617 : #A PICCO Elezioni, diretta – Affluenza ore 19, dato definitivo: 51,2%, sette punti in meno del 2018. Crollo in tutt… - Fb_ItaTop10 : Today, 25/09, top Facebook Italian link posts are from: 1. la Repubblica 2. Il Fatto Quotidiano 3. Vesuvio live 4.… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 2-1 Finale Europei volley U20 in DIRETTA: i polacchi riaprono la partita - #Italia-Polonia… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Lawrence vince gara-2 Guadagnini è terzo! Italia quarta prima di gara… -