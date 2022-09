LIVE Italia-Polonia 25-19, Finale Europei volley U20 in DIRETTA: gli azzurrini fanno strage al servizio e vincono il primo set! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 primo tempo dietro di Volpe! 4-3 Mani-out di Nowik da seconda linea. 4-2 NON SI FERMA PIU’! Ancora un servizio vincente per Porro! 3-2 in rete il servizio di Nowik. 2-2 Diagonale di Sliwka da posto quattro. 2-1 Risponde al centro Volpe, primo tempo in attacco per un centrale azzurro. 1-1 primo tempo di Kufka. 1-0 Si riparte con una diagonale stretta paurosa di Porro. 20:38 primo set convincente degli azzurri, che hanno giocato in maniera pulita e aggressiva. La differenza l’Italia l’ha fatta in fase break con due muri e addirittura sette ace (3 di Bovolenta e 4 di Porro). 45% in attacco per la nostra nazionale, contro il 56% della Polonia, che ha una percentuale più alta ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3tempo dietro di Volpe! 4-3 Mani-out di Nowik da seconda linea. 4-2 NON SI FERMA PIU’! Ancora unvincente per Porro! 3-2 in rete ildi Nowik. 2-2 Diagonale di Sliwka da posto quattro. 2-1 Risponde al centro Volpe,tempo in attacco per un centrale azzurro. 1-1tempo di Kufka. 1-0 Si riparte con una diagonale stretta paurosa di Porro. 20:38set convincente degli azzurri, che hanno giocato in maniera pulita e aggressiva. La differenza l’l’ha fatta in fase break con due muri e addirittura sette ace (3 di Bovolenta e 4 di Porro). 45% in attacco per la nostra nazionale, contro il 56% della, che ha una percentuale più alta ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-0 Finale Europei volley U20 in DIRETTA: inizia la finale tutti con gli azzurrini! - #Italia-… - fabridal : #EuroVolleyU20M Avanti azzurrini ?????????? Finale EuroVolleyU20M ore 20.00 Italia - Polonia Live youtube ->… - Romina181004671 : RT @Volleyball_it: Europei U20: Ore 20, la finalissima live streaming. Italia - Polonia, vale il grande Slam continentale giovanile https:/… - _joes__ : noi carat nella live di hoshi mentre assistiamo all'Italia che decade affonda crolla ritorna al medioevo -