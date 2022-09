LIVE Italia-Polonia 2-2, Finale Europei volley U20 in DIRETTA: partita riaperta, si deciderà tutto al tie-break (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 NON SI PASSAAAAAAAAAAAAA! MURONE DI BONINFANTE SU OLSZEWSKI!!! 3-1 Time-out per la Polonia. 3-1 E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO!!! Difesa ad una mano di Bovolenta, che poi passa anche in attacco! 2-1 NON PASSA OLSZEWSKI! Quattro tocchi per la Polonia. 1-1 MURONEEEEE DI BALESTRA SU OLSZEWSKI! 0-1 Si parte con un mani-out di Nowik. 22:02 Questa Finale si deciderà al tie-break, per vincere serve l’Italia aggressiva, cinica e spietata vista nei primi due set. Sarà importante riprendere fiducia a partire dal servizio, serve una reazione d’orgoglio! Bovolenta ha ripreso a giocare ed è un’ottima notizia, i centrali sono in palla, serve l’apporto delle bande e tutto è possibile! 17-25 Si va al ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 NON SI PASSAAAAAAAAAAAAA! MURONE DI BONINFANTE SU OLSZEWSKI!!! 3-1 Time-out per la. 3-1 E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO!!! Difesa ad una mano di Bovolenta, che poi passa anche in attacco! 2-1 NON PASSA OLSZEWSKI! Quattro tocchi per la. 1-1 MURONEEEEE DI BALESTRA SU OLSZEWSKI! 0-1 Si parte con un mani-out di Nowik. 22:02 Questasial tie-, per vincere serve l’aggressiva, cinica e spietata vista nei primi due set. Sarà importante riprendere fiducia a partire dal servizio, serve una reazione d’orgoglio! Bovolenta ha ripreso a giocare ed è un’ottima notizia, i centrali sono in palla, serve l’apporto delle bande eè possibile! 17-25 Si va al ...

