LIVE Italia-Polonia 2-1, Finale Europei volley U20 in DIRETTA: i polacchi riaprono la partita (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Lungo il servizio di Kubicki. 2-1 Magia di Boninfnate di seconda intenzione. 1-1 Sbaglia anche Balestra dai nove metri. 1-0 Si ricomincia con un errore al servizio della Polonia. 21:38 Nel terzo set purtroppo l’Italia ha faticato in attacco con Bovolenta calato al 41% e con un solo punto a referto, mentre Porro è sceso dal 58% al 42%. Benissimo invece i centrali con 6 punti di Balestra e 3 di Volpe. partita aperta, ma adesso è una lotta. 24-26 Mani-out di Nowik, partita riaperta. 24-25 Primo tempo di Majchrzak, terzo set-point per la Polonia. 24-24 ERRORE DI SLIWKA! SI VA AI VANTAGGI! 23-24 BALESTRA ANNULLA IL PRIMO! Rientra Porro, al servizio va Bovolenta. 22-24 Mani-out di Nowik, ci sono due set-point per la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Lungo il servizio di Kubicki. 2-1 Magia di Boninfnate di seconda intenzione. 1-1 Sbaglia anche Balestra dai nove metri. 1-0 Si ricomincia con un errore al servizio della. 21:38 Nel terzo set purtroppo l’ha faticato in attacco con Bovolenta calato al 41% e con un solo punto a referto, mentre Porro è sceso dal 58% al 42%. Benissimo invece i centrali con 6 punti di Balestra e 3 di Volpe.aperta, ma adesso è una lotta. 24-26 Mani-out di Nowik,riaperta. 24-25 Primo tempo di Majchrzak, terzo set-point per la. 24-24 ERRORE DI SLIWKA! SI VA AI VANTAGGI! 23-24 BALESTRA ANNULLA IL PRIMO! Rientra Porro, al servizio va Bovolenta. 22-24 Mani-out di Nowik, ci sono due set-point per la ...

