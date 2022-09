LIVE Italia-Polonia 0-0, Finale Europei volley U20 in DIRETTA: inizia la finale, tutti con gli azzurrini! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:08 Atmosfera da brividi, il pubblico è accorso numeroso per questa finale, ci sarà da divertirsi! 20:05 E’ il momento degli inni nazionali! 20:02 Fase di riscaldamento conclusa! 19:59 Il sestetto dell’Italia dovrebbe essere lo stesso di quello che ha giocato ieri, l’unico dubbio è in regia tra Boninfante e Fanizza. 19:56 Le formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento ufficiale. 19:53 L’Italia giocherà al Palazzetto Dello Sport di Montesilvano e potrà quindi puntare anche sul pubblico di casa. 19:50 Il match prenderà il via con qualche minuto di ritardo poiché la finale per il bronzo è stata abbastanza lunga e combattuta e ha visto la Bulgaria vittoriosa per 3-1 contro il Belgio. 19:47 Queste due ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:08 Atmosfera da brividi, il pubblico è accorso numeroso per questa, ci sarà da divertirsi! 20:05 E’ il momento degli inni nazionali! 20:02 Fase di riscaldamento conclusa! 19:59 Il sestetto dell’dovrebbe essere lo stesso di quello che ha giocato ieri, l’unico dubbio è in regia tra Boninfante e Fanizza. 19:56 Le formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento ufficiale. 19:53 L’giocherà al Palazzetto Dello Sport di Montesilvano e potrà quindi puntare anche sul pubblico di casa. 19:50 Il match prenderà il via con qualche minuto di ritardo poiché laper il bronzo è stata abbastanza lunga e combattuta e ha visto la Bulgaria vittoriosa per 3-1 contro il Belgio. 19:47 Queste due ...

