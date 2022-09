LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: vittoria schiacciante di Evenepoel, il gruppo rientra su Rota che rimane a bocca asciutta. Quinto Trentin (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.51 Alla fine l’Italia ha corso bene ed è stata pRotagonista quest’oggi. Prima Battistella nelle fasi iniziali, poi Lorenzo Rota tra gli inseguitori più attivi di Evenepoel. Peccato per quell’ultimo chilometro, la medaglia non era un miraggio… l’assenza delle radioline si è fatta sentire. 8.49 La top 10 del Mondiale di Wollongong, stravinto da Remco Evenepoel: 1 Evenepoel Remco Belgium 600 350 6:16:08 2 LAPORTE Christophe France 475 260 2:21 3 MATTHEWS Michael Australia 400 190 ,, 4 VAN AERT Wout Belgium 325 150 ,, 5 Trentin Matteo Italy 275 130 ,, 6 KRISTOFF Alexander Norway 225 110 ,, 7 SAGAN Peter Slovakia 175 100 ,, 8 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.51 Alla fine l’Italia ha corso bene ed è stata pgonista quest’oggi. Prima Battistella nelle fasi iniziali, poi Lorenzotra gli inseguitori più attivi di. Peccato per quell’ultimo chilometro, la medaglia non era un miraggio… l’assenza delle radioline si è fatta sentire. 8.49 La top 10 del Mondiale di Wollongong, stravinto da Remco: 1Remco Belgium 600 350 6:16:08 2 LAPORTE Christophe France 475 260 2:21 3 MATTHEWS Michael Australia 400 190 ,, 4 VAN AERT Wout Belgium 325 150 ,, 5Matteo Italy 275 130 ,, 6 KRISTOFF Alexander Norway 225 110 ,, 7 SAGAN Peter Slovakia 175 100 ,, 8 ...

