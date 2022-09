LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: sedici al comando, c’è Samuele Battistella (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.18 Ora nel plotone la squadra più attiva è la Spagna. 5.16 Il gruppo è a 7’30”. 5.13 sedici uomini al comando, Battistella e gli altri riescono a rientrare sui fuggitivi. 5.11 Terminata un’altra tornata, nove al termine. 5.09 A 2’30” dalla vetta c’è la coppia formata da Nico Denz (Germania) e Andreas Leknessund (Norvegia). 5.07 Ritiro per l’atleta del Vaticano Rien Schuurhuis. 5.05 8? di ritardo per il gruppo, ora i Paesi Bassi davanti. 5.02 Ora il drappello di Battistella sta guadagnando qualcosa e si riavvicina ai fuggitivi. 4.59 Samuele Battistella (Italia), Luke Plapp (Australia), Ben O’Connor (Australia), Pavel Sivakov (Francia) e Pieter Serry (Belgio) sono a 2? dai fuggitivi. 4.57 Il gruppo si è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.18 Ora nel plotone la squadra più attiva è la Spagna. 5.16 Il gruppo è a 7’30”. 5.13uomini ale gli altri riescono a rientrare sui fuggitivi. 5.11 Terminata un’altra tornata, nove al termine. 5.09 A 2’30” dalla vetta c’è la coppia formata da Nico Denz (Germania) e Andreas Leknessund (Norvegia). 5.07 Ritiro per l’atleta del Vaticano Rien Schuurhuis. 5.05 8? di ritardo per il gruppo, ora i Paesi Bassi davanti. 5.02 Ora il drappello dista guadagnando qualcosa e si riavvicina ai fuggitivi. 4.59(Italia), Luke Plapp (Australia), Ben O’Connor (Australia), Pavel Sivakov (Francia) e Pieter Serry (Belgio) sono a 2? dai fuggitivi. 4.57 Il gruppo si è ...

