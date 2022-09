LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Remco Evenepoel domina in solitaria, Rota sfiora la medaglia. 5° Trentin (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI Mondiali DI Ciclismo IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.56 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del Mondiale di Ciclismo di scena a Wollongong. Una lunga nottata, una lunga settimana, chiusa con il trionfo di Remco Evenepoel. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 8.54 “Non si può paragonare al successo da junior, questa è una corsa più lunga. Stagione lunghissima, impressionante finirla così, avevo le gambe giuste. Ho capito subito di essere più forte di Lutsenko, quindi sono partito. Nell’ultima salita le gambe stavano esplodendo, mi hanno detto che il vantaggio stava continuando a crescere, volevo vincere la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEIDIIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.56 Si chiude qui ladel Mondiale didi scena a Wollongong. Una lunga nottata, una lunga settimana, chiusa con il trionfo di. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 8.54 “Non si può paragonare al successo da junior, questa è una corsa più lunga. Stagione lunghissima, impressionante finirla così, avevo le gambe giuste. Ho capito subito di essere più forte di Lutsenko, quindi sono partito. Nell’ultima salita le gambe stavano esplodendo, mi hanno detto che il vantaggio stava continuando a crescere, volevo vincere la ...

