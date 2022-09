LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Battistella pimpante, rimangono otto in avanti (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 7.12 Scott McGill (USA), Lukasz Owsian (Polonia) e Lucas Plapp (Australia), possono rientrare nell’azione giusta, essendo a 13”. A 1’10” l’altro gruppone con Remco Evenepoel, Lorenzo Rota e Nicola Conci. 7.11 Il gruppetto Battistella sta per passare adesso al traguardo. 4 giri all’arrivo! 7.09 Dietro si è creato un bel gruppone, in cui non sono presenti Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Rota e Conci presenti per l’Italia, 30” di margine sul resto della compagnia. 7.08 Con Battistella, in avanti sono rimasti Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Ben O’Connor (Australia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Pieter Serry (Belgio) e Pavel Sivakov ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 7.12 Scott McGill (USA), Lukasz Owsian (Polonia) e Lucas Plapp (Australia), possono rientrare nell’azione giusta, essendo a 13”. A 1’10” l’altro gruppone con Remco Evenepoel, Lorenzo Rota e Nicola Conci. 7.11 Il gruppettosta per passare adesso al traguardo. 4 giri all’arrivo! 7.09 Dietro si è creato un bel gruppone, in cui non sono presenti Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Rota e Conci presenti per l’Italia, 30” di margine sul resto della compagnia. 7.08 Con, insono rimasti Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Ben O’Connor (Australia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Pieter Serry (Belgio) e Pavel Sivakov ...

