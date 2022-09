LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: 100 km al traguardo, Battistella tra i sedici battistrada. Gruppo a 4’30” (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.25 100 KM AL traguardo! 6.23 Terminata anche la sesta tornata per il Gruppo di testa. Tra altri sei giri conosceremo il nome del Campione del Mondo 2022. 6.21 Ecco ritratto in queste immagini il momento della caduta di Stewart. Si vede chiaramente come la bandiera australiana sia stata la causa dell’incidente: #Wollongong2022 pic.twitter.com/oaH1SieuG7 — Snowballcycling (@Snowballcycling) September 25, 2022 6.19 Scende sotto i 5? il vantaggio dei battistrada. Alcuni di loro hanno superato i 150 km di fuga e la fatica inizia a farsi sentire. 6.16 Caduta nel Gruppo che stava approcciando lo strappo. Il protagonista è il britannico Jake Stewart. Probabilmente una bandiera tenuta da un tifoso ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.25 100 KM AL! 6.23 Terminata anche la sesta tornata per ildi testa. Tra altri sei giri conosceremo il nome del Campione del Mondo. 6.21 Ecco ritratto in queste immagini il momento della caduta di Stewart. Si vede chiaramente come la bandiera australiana sia stata la causa dell’incidente: #Wollongongpic.twitter.com/oaH1SieuG7 — Snowballcycling (@Snowballcycling) September 25,6.19 Scende sotto i 5? il vantaggio dei. Alcuni di loro hanno superato i 150 km di fuga e la fatica inizia a farsi sentire. 6.16 Caduta nelche stava approcciando lo strappo. Il protagonista è il britannico Jake Stewart. Probabilmente una bandiera tenuta da un tifoso ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2022 in DIRETTA: si ritira Mathieu van der Poel! - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA: #ritira - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2022 in DIRETTA: iniziata la corsa! - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2022 in DIRETTA: tutto pronto per il via - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA: #tutto - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2022 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert favoriti Italia per il miracolo. Si parte alle 2.15… -