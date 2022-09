L’Italia verso la recessione e i partiti chiudono gli occhi | ecco proposte e promesse dei leader politici

sandrogozi : Ringrazio gli amici di Milano che hanno organizzato l'incontro 'Verso Renew Italia, sul serio' e chi ha creduto e s… - Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: La guerra in Ucraina ha ridisegnato la geografia energetica e il quadro geopolitico. L’Unione Europe… - davcarretta : Sulla base di questo ragionamento, Berlusconi ha fatto un affare portando l’Italia sull’orlo del default nel 2011:… - MassimoCaliari : Oggi 25 settembre 2022 l'Italia è chiamata al voto. Chi abbiamo intenzione di eleggere? Un ulivo o forse un rovo, c… - edoludo : RT @AcchiappaMosche: 'Ci ho messo sette anni per condurre il Governo italiano verso una apertura a sinistra. E posso dirle che mi ci vorran… -

Il Riformista

... allerta gialla sulla Liguria ed in gran parte del Nord, ...lasciato gli ormeggi delle marine genovesi per dirigersila ... il primo in tempo reale a tagliare la linea di arrivo è stato'...... cittadina di Anagni positiva al Covid e candidata con... Tuttavia'esponente della lista di Marco Rizzo punta il dito contro ...con alcuni di loro ho raccolto un sentimento di astio... L’Italia verso il voto, il Paese alla vigilia delle elezioni politiche nel silenzio elettorale