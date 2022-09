L'Italia va alle urne. Alle 19 affluenza poco oltre il 51%, in calo rispetto al 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - alle ore 19 è stata del 51% l'affluenza alle urne per le elezioni politiche (in Sicilia cittadini al seggio anche per le consultazioni regionali. I dati, resi noti sul sito del Viminale, sono relativi a 7.904 comuni su 7.904) Nella precedente tornata elettorale, il 4 marzo 2018, sempre alle ore 19, aveva votato il 58,41%. Il dato di oggi, quindi, è in leggero calo con quello di oltre quattro anni fa. alle 19 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 59,63% (il 65,94% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 58,82% (62,78% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno è la Calabria, con il 36,92% (49,66% nel 2018); a seguire la Campania, con il 38,73% (52,62% nel 2018). Il dato parziale delle ore 12 ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI -ore 19 è stata del 51% l'per le elezioni politiche (in Sicilia cittadini al seggio anche per le consultazioni regionali. I dati, resi noti sul sito del Viminale, sono relativi a 7.904 comuni su 7.904) Nella precedente tornata elettorale, il 4 marzo 2018, sempreore 19, aveva votato il 58,41%. Il dato di oggi, quindi, è in leggerocon quello diquattro anni fa.19 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 59,63% (il 65,94% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 58,82% (62,78% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno è la Calabria, con il 36,92% (49,66% nel 2018); a seguire la Campania, con il 38,73% (52,62% nel 2018). Il dato parziale delle ore 12 ...

