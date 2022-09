L'Italia al voto, 51 milioni alle urne, seggi aperti dalle 7 alle 23 (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Più di 50 milioni di Italiani, di cui circa 5 milioni residenti all'estero, votano per rinnovare la Camera dei Deputati (400 seggi) e il Senato della Repubblica (200 seggi). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Gli Italiani all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti i seggi Quest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Più di 50dini, di cui circa 5residenti all'estero, votano per rinnovare la Camera dei Deputati (400) e il Senato della Repubblica (200). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020. Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25 settembre d23. Glini all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti iQuest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge costituzionale dell'ottobre ...

giuliainnocenzi : Buon voto agli svizzeri, che domenica attraverso il referendum sceglieranno se vietare gli allevamenti intensivi e… - emmabonino : Domenica si vota per scegliere il futuro del nostro Paese. Ti chiedo di immaginare un’Italia libera. Spiega a tutti… - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - andres_venezia : @maxdantoni Conte imita Peron, amico di Franco, non delle democrazie Il 62% di argentini dipende da un assegno sta… - RachieleBruno : Votate con amore, Votate con coscienza, Votate con giudizio, Votate per l'Italia, Votate per voi, Votate per i gio… -