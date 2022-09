L’Italia al voto, 50,8 milioni di elettori chiamati alle urne (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia al voto. Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in’unica giornata, i seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23. Si svolgono anche le elezioni regionali in Sicilia, e sono chiamati a votare 4,6 milioni di elettori. In totale, per le elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all’estero. A partire da queste consultazioni, ci sono alcune novità. La recente riforma costituzionale ha ridotto il numero dei parlamentari in Italia prevedendo quattrocento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –al. Glisonoper il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in’unica giornata, i seggi sono aperti d7 e chiudono23. Si svolgono anche le elezioni regionali in Sicilia, e sonoa votare 4,6di. In totale, per le elezioni politiche, sonoal50,8di, compresi i 4,7all’estero. A partire da queste consultazioni, ci sono alcune novità. La recente riforma costituzionale ha ridotto il numero dei parlamentari in Italia prevedendo quattrocento ...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - FratellidItalia : Si vota solo oggi dalle 7.00 alle 23.00. Buon voto a tutti e viva l’Italia ???? - demagistris : L’Italia è una grande Nazione, deve ritrovare piena sovranità e la sua vocazione di Paese costruttore di pace nel m… - ledicoladelsud : L’Italia al voto, 50,8 milioni di elettori chiamati alle urne - princeinsoul : Per non dimenticare i #lockdown #covid validi solo per gli italiani. Oggi, senza alcun dubbio, per liberarci della… -