sportli26181512 : Leicester, Tielemans: 'Non ho trovato il progetto giusto per andare via. A giugno...': Nonostante le tante voci est… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: #Juventus, il #Newcastle 'scippa' #Tielemans: pronta l'offerta #calciomercato - calciomercatoit : #Juventus, il #Newcastle 'scippa' #Tielemans: pronta l'offerta #calciomercato - Toro_News : ??| NEWS Dennis #Praet potrebbe tornare ad essere un obiettivo del #Torino: secondo #Tielemans, il belga al… - Valeriacredeche : RT @jacopoformia: ?? Tielemans (che gasa non poco): '#Praet è infelice al Leicester. Gioca poco e ha perso la Nazionale' ?? Dennis torna a c… -

Calciomercato.com

Le parole di Youri, centrocampista delultimo in classifica in Premier League e molto ricercato sul mercato Youriha commentato della scelta di rimanere alfatta in estate. Di ...Dai radar della 'Vecchia Signora' non è sparito neanche Youri, legato alda un contratto in scadenza nel 2023 che salvo dietrofront improvvisi non sarà rinnovato. Il belga ha ... Leicester, Tielemans: 'Non ho trovato il progetto giusto per andare via. A giugno...' Le parole di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester ultimo in classifica in Premier League e molto ricercato sul mercato Youri Tielemans ha commentato della scelta di rimanere al Leicester fatt ...Calciomercato Juventus, l'offerta che potrebbe far saltare il banco a stretto giro di posta. Lo scenario a sorpresa dall'Inghilterra.