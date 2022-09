Leadership e crescita costante: la Premier bussa alla porta dell’Udinese per Becao (Di domenica 25 settembre 2022) Rodrigo Becao è pronto a diventare il prossimo uomo di mercato dell’Udinese, la sua crescita non è passata inosservata in Premier Rodrigo Becao è pronto a diventare il prossimo uomo di mercato dell’Udinese, la sua crescita non è passata inosservata in Premier. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale sta crescendo in Leadership e prestazioni. I bianconeri non se ne privano mai e le sirene inglesi si fanno sempre più insistenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Rodrigoè pronto a diventare il prossimo uomo di mercato, la suanon è passata inosservata inRodrigoè pronto a diventare il prossimo uomo di mercato, la suanon è passata inosservata in. Secondo quanto rito da La Gazzetta dello Sport, il centrale sta crescendo ine prestazioni. I bianconeri non se ne privano mai e le sirene inglesi si fanno sempre più insistenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

