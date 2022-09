Le Giornate Europee del Patrimonio al Teatro Romano di Benevento con Eternità

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– L’atteso appuntamento con ledel, iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, anche quest’anno ha visto l’Area Archeologica deldi, in collaborazione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici dell’Università Giustino Fortunato e la Compagnia del Balletto di, realizzare l’evento, ormai alla terza edizione. Dopo i successi delle precedenti edizioni sabato 24 settembre è tornata in scena, nella versione de l’Universo del corpo e linguaggio dei suoni. L’evento, progettato in tre momenti: Tramonto, Sera ed Alba, quest’anno il quadro dell’Alba, previsto a seguire per la ...