“Le discriminazioni sui bambini sono ripugnanti” | È bufera contro Forza Italia

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 25 settembre 2022) Si è trovato nel bel mezzo dellapolitica il piccolo comune di Montorio al Vomano, dopo una comunicazione dell’amministrazione. È scoppiata la polemica nel piccolo Comune di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato un provvedimento che ha lasciato scontenti in molti. Subito accusati gli amministratori del centrodestra, che siespressi in merito al servizio di trasporto scolastico pubblico per ie ragazzi residenti nel comune. Una presa di posizione forte che ha fatto rivoltare i liberali della sinistra. “A Montorio al Vomano, dopo la mensa e l’asilo nido, anche il trasporto scolastico è gratuito per i figli delle famiglie residenti, in regola con il pagamento dei tributi comunali, in cui almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza ...