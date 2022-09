«Lavorare con Cellino è stato come lavorare in un manicomio. Mi insultò al primo incontro» (Di domenica 25 settembre 2022) L’ex direttore sportivo del Leeds, Graham Bean, si racconta al Daily Mail. In particolare, racconta l’esperienza di lavoro con Massimo Cellino, che nel 2014 acquistò il 75% delle quote del club inglese. “Il mio primo incontro con Cellino mi aveva aperto gli occhi. La prima cosa che fece fu rivolgermi una serie di commenti offensivi. Con il passare delle settimane e dei mesi divenne evidente che era incline a gravi sbalzi d’umore e spesso perdeva la pazienza, a volte per le questioni più banali. Poi, quasi immediatamente, poteva riattivare l’incantesimo. Era come premere un interruttore: quindi io e gli altri membri dello staff siamo diventati molto diffidenti nei confronti del suo lato irrazionale”. Bean definisce la sua esperienza di lavoro a Leeds come una delle “più bizzarre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) L’ex direttore sportivo del Leeds, Graham Bean, si racconta al Daily Mail. In particolare, racconta l’esperienza di lavoro con Massimo, che nel 2014 acquistò il 75% delle quote del club inglese. “Il mioconmi aveva aperto gli occhi. La prima cosa che fece fu rivolgermi una serie di commenti offensivi. Con il passare delle settimane e dei mesi divenne evidente che era incline a gravi sbalzi d’umore e spesso perdeva la pazienza, a volte per le questioni più banali. Poi, quasi immediatamente, poteva riattivare l’incantesimo. Erapremere un interruttore: quindi io e gli altri membri dello staff siamo diventati molto diffidenti nei confronti del suo lato irrazionale”. Bean definisce la sua esperienza di lavoro a Leedsuna delle “più bizzarre ...

ScaltritiLab : Quando inizio a lavorare con una nuova molecola, anche se promettente, quanto tempo passa prima di vederla nella pr… - Agenzia_Ansa : Diventano un caso le dichiarazioni di Berlusconi su Putin a Porta a Porta. Letta: 'Sono parole scandalose e graviss… - SkyTG24 : “Il mio approccio è che noi lavoriamo con qualunque governo democratico che è disposto a lavorare con noi“ ha detto… - fabiodellanno : RT @DanielaColi2: La maggior parte dell'Asia, con le eccezioni di Giappone e Singapore, continua a lavorare come al solito con i russi. Ne… - ari_cavi_ : RT @HSHQIta: “..Sento che aveva in mente di lavorare con me per quello.” - Kid Harpoon parlando di Harry -