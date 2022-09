Laver Cup | primo successo del Mondo | decisiva la vittoria di Tiafoe

(Di domenica 25 settembre 2022) La prima volta del: il team capitanato da John McEnroe batte l'Europa e conquista laCup. Alla O2 Arena di Londra, gran rimonta dei tennisti in maglia rossa, che ieri sera erano sotto nel ...

Come hanno salutato le altre leggende Nella notte tra il 23 e il 24 settembre il tennista svizzero ha salutato definitivamente una carriera leggendaria con un'ultima esibizione alla, ...La prima volta del Mondo: il team capitanato da John McEnroe batte l'Europa e conquista la. Alla O2 Arena di Londra, gran rimonta dei tennisti in maglia rossa, che ieri sera erano sotto nel punteggio per 8 - 4 e sono riusciti a ribaltare la situazione chiudendo sul 13 - 8. Impresa ...Il video con gli highlights di Tiafoe-Tsitsipas 1-6 7-6(11) 10-8, secondo incontro di singolare del day 3 della Laver Cup 2022 ...Durante un cambio di campo nel finale del secondo set con Djokovic avanti 5-4, c'è stato un momento molto divertente sulla panchina del team Europa.